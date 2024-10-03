Yerli ve milli araç Amperino'nun sponsorluğunda Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Bilim Ödülleri sahiplerini buldu.

Bursa Teknik Üniversitesi Ev sahipliğinde gercekleştirilen ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa ıl Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Genel Sekreteri Cemal Akkuş ve önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katılım gösterdi.

TDYTB Başkanı Írfan Tatlıoğlu konuşmasında

''Hepinize sefalar geldiniz diyorum. Heyecanımı affedin. Bizler bir avuç arkadaş ülkenin hemen hemen her bölgesinde cesur, fedakar, devletini seven insanlar olarak bir şeyler yapmaya karar verdik. Bu ülkeyi de kaybedersek insanlık biter elbisesiyle bu ülkenin değerlerine sahip çıkmamız lazım dedik. Bayrak sevdası tamam da bir araya gelip stratejik çalışmalar yaptık. Kimsenin ulaşamadığı bölgelere yardım dağıtmak için arkadaşlar seferber oldu. Bu çalışmaları Bursa'dan başlatalım istedik.

Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi yaptık, çok başarılı olduk. Avrupa'daki Türkleri hiç bilmiyormuşuz. 64 oturum açıklaması yaptık. Onu her sene bir başka ilde ve üniversite ile yapacağız. Çıkışımızı genel merkezimiz Bursa olduğu için buradan yaptık. Allah nasip ederse 2025'te çalışmamızı Ankara'da yapacağız. Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği olarak bu ülke için ne yapılabilirse emrinize amadeyiz'' ifadelerini kullandı.

TDYTB Genel Sekreteri Cemal Akkuş konuşmasında

"Değerli Bakanım, Çok Kıymetli Temsilciler çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türk Kurultayı'nın müjdesini sizlerle paylaşacağız. Yorulmadan Türk milletinin beka davasını savunmaya devam edeceğiz. Kadim milletimiz için mücadele edeceğiz.

Ben varım diyen gençleri yetiştirmeye gayret edeceğiz. Bir millet ızdırap içinde inlerken evlatları rahat edemez. Bu rahatsızlık bizim milletimizin geleceğe olan hissiyatı. Bu kutlu yolda ışığımız sizlersiniz. Hepimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, yaptığı konuşmada Türk dünyasının önemine dikkat çekti. Çam, "Dünyanın yeniden düzgün bir araya gelebilmesi için Türk dünyası daha da ayağa kalkmalı" diyerek, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasının bu dönemde tesadüf olmadığını vurguladı.

Gençlere yönelik özel çalışmaların da yürütüldüğünü ifade eden Çam, "Türk dünyasının kendini geliştirmesi ve büyütmesi gereken bir dönemdeyiz" dedi. Ayrıca Çam, Türkiye'nin uluslararası araştırmalarını yakından takip edildiğini söyledi.

Çam, Türkiye'nin, krizlerin olmaması ve çatışmaların bitmesi için çaba gösterdiğini belirterek, "Mazlumun hakkını savunan, zalimin azgınlığını bastırmak isteyen bir Türkiye var" dedi. Türkiye'nin, Türk dünyası ile birlikte 2 milyarlık nüfus alanına nüfuz edebilen bir ülke olarak, "dünyanın yeniden bir düzene girmesi için çaba sarf eden" bir konumda olduğunu da vurguladı.

TÜRK DÜNYASI BİLİM ÖDÜLÜ SAHİPLERİ ŞU ŞEKİLDE:

1. Aziz Sancar Onur Ödülü - Selçuk Bayraktar

2. Turan Yazgan Türk Dünyası Vefa Ödülü - Avrasya Yazarlar Birliği

3. Oktay Sinanoğlu Kimya Ödülü

Doç. Dr. Naşide Gözde Durmuş (ABD Stanford Üniversitesi)

4. Harizmi Matematik Ödülü

Prof. Dr. Arif Salimov (Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi)

5. İbn Haldun Toplumbilim Ödülü

Prof. Dr. Yaşar Sarı (İbn Haldun Üniversitesi)

6. El Cezeri Robotbilim Ödülü

Dr. Özgür Akın (Akın Robot Yön. Kur. Bşk.)

7. Ali Kuşçu Astronomi Ödülü

Prof. Dr. Feryal Özel (ABD Arizona Üniversitesi)

8. Engin Arık Nükleer Araştırma Ödülü

Prof. Dr. Necati Çelik (Gümüşhane Üniversitesi)

9. Hezarfen A. Ç. Tek. Tasarım Ödülü

Prof. Dr. Mihri Özkan (ABD California Üniversitesi)

10. Katip Çelebi Coğrafya Ödülü

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

11. Kaşgarlı Mahmud Dilbilim Ödülü

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun (Türk Dil Kurumu Eski Başkanı)

12. Piri Reis Denizcilik Ödülü

Prof. Dr. Mehmet Sander Çalışal (Piri Reis Üniversitesi)

13. Halil İnalcık Tarih Araştırmaları Ödülü

Prof. Dr. Cemal Kafadar (ABD Harward Üniversitesi)

14. İbn Sina Tıp Ödülü

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın (Polimat bilim insanı)

15. Mimar Sinan Mimarlık Ödülü

Melike Altınışık (Çamlıca Kulesi Mimarı)

16. Feza Gürsey Fizik Ödülü

Prof. Dr. Semra İde (Hacettepe Üniversitesi)

17. Sabahattin Zaim İktisat Ödülü

Prof. Dr. İlhan Eroğlu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

18. Yusuf Has Hacip Siyaset Bilimi Ödülü

Prof. Dr. Burhanettin Duran (İbn Haldun Üniversitesi)

19. Vecihi Hürkuş Havacılık Ödülü

Dr. Mehmet Demiroğlu (TUSAŞ Genel Müdürü)

20. Cemil Topuzlu Cerrahi Bilimleri Ödülü

Prof. Dr. Mustafa Paç (Yüksek İhtisas Üniversitesi Kurucu Rektörü)

21. Cengiz Aytmatov Edebiyat Ödülü

Prof. Dr. Metin Ekici (Ege Üniversitesi)

22. Fatih Sultan Mehmet Askeri Strateji Ödülü

Doç. Dr. Cihat Yaycı (İstanbul Topkapı Üniversitesi)

23. Aliya İzzet Begoviç Siyaset Barış ve Diplomasi Ödülü

Prof. Dr. Erkin Emet (Ankara Üniversitesi)

24. Cemil Meriç Sosyoloji Ödülü

Prof. Dr. Özcan Güngör (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

25. Ziya Gökalp Türkoloji Çalışmaları Ödülü

Prof. Dr. Nimetullah Hafız (Kosova Prizren - Balkan Türkoloji)

26. Magcan Cumabay Türk Diline Hizmet Ödülü

Prof. Dr. Ergin Jabla (Priştine Üniversitesi)

27. Yusuf Akçura Türk Düşüncesine Hizmet Ödülü

Prof. Dr. Selçuk Kırlı (Bursa Uludağ Üniversitesi)

28. Lagari Hasan Çelebi Bilim ve Teknoloji Hizmet Ödülü

Prof. Dr. Hasan Mandal (İTÜ Rektörü)

29. Maturidi İlahiyat Ödülü

Prof. Dr. Hilmi Demir (TOBB ETÜ)