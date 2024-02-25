Dünya'nın en zengin 10 işadamı arasında yer alan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in hangi hisse senetlerine yatırım yaptığı ortaya çıktı. Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in vakfı 42 milyar dolarlık hisse senedi portföyüne sahip.

Vakıfın yatırım yaptığı şirketler teknoloji şirketleri değil daha çok Coca-Cola FEMSA gibi daha az bilinen şirketler yer alıyor.

İşte en çok yatırım yaptığı hisse senetleri

1-FedEX

2-Wallmart

3-Coca-Cola FEMSA

4-Ecolab

5-Deere

6-Caterpillar

7-Waste Management

8-Canadian National Railway

9-Berkshire Hathaway

10-Microsoft:

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