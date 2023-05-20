AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri öncesi çok önemli bir konuğu ağırlıyor.Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yarın Kocaeli'ne gelecek.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerinin önemine bir kez daha vurgu yaparak, program hakkında şu bilgileri verdi: “Bu tarihi seçime teşkilatımızın tüm kademeleriyle birlikte hazırlıklarımız sürüyor. Vatandaşımız ilk turda tercihini çok açık biçimde ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız en yüksek oyu alırken, meclis çoğunluğu da Cumhur İttifakı olarak seçildi.

Sistem gereği ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletimiz iradesine sahip çıkacak ve bu tabloyu yeniden sandığa yansıtacaktır. Teşkilatımızın tüm kademeleriyle hazırlıklarımız sürüyor. Hem doğruları anlatmaya, hem de milletimizi oyunu kullanmaya, iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Son haftaya çok önemli bir konuğu ağırlayarak gireceğiz. Son Başbakanımız ve Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım’ı, davamızın uç beyleri mahalle başkanlarımızla bir araya getireceğiz” dedi. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki program yarın saat 14.00’te başlayacak.