TFF 3. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Bursaspor, Balıkesir'de Artvin Hopaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlanırken, yeşil-beyazlı ekip galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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Taraftarlar için Bursa'nın çeşitli yerlerine dev ekranlar kurulurken, Acemler İstasyonu Otoparkı'na kurulan dev ekranda da Bursalılar maçı takip etti.

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Şampiyonluk coşkusu ile ellerinde atkıyla alana gelenler maçın ikinci yarısını heyecanla bekliyor. Yüzlerce taraftarın oluşturduğu kalabalık dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA