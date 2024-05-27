Semavi dinlerin hepsinde kurban kesme ibadeti emredilmiştir. Kurban Bayramı'nda, mezheplerine göre vacip ya da sünnet olan bu ibadeti yerine getirmek gerekmektedir.

Kurban kesmek, mali bir ibadet olup, bir evde bir kurban kesmenin yeterli olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Kurban kesmek mali bir ibadettir. Bir evde bir kurban kesilmesi yeterli midir?

Vaiz Abdulkadir Dal haftalık fetvasında konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Bazen bu sene hanıma niyetle kestik, bu sene işte kocanın adına kestik gibi denilebiliyor. Yeterli midir? Yoksa onun adına da kesmek gerekir mi gibi. İslamda mülkiyetin şahsiliği esastır. Herkes kendinden mesuldur. Herkesin parası, malı, kendinedir. Kadının kenarda altını, parası vs malı varsa, 80 gr altını kurban bayramı günlerinde kenarda böyle bir parası varsa kadın da kesecek. Kocanın kenarda böyle bir malı varsa koca da kesecek. Hatta buluğ çağına ermiş olan büyük çocukları varsa ve ona harçlık vermişler bu da biriktirmiş, 80 gramı geçmişse o çocuğa da kesilecek. Dolayısıyla kurban kişi bazlıdır. Hane bazı değildir. Biz evde şuna kestik diye düşünülmez."