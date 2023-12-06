18 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa sahnesinde ‘Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı klasik roman uyarlaması seyirciyle buluşacak.

Klasik romanın uyarlamasını Ahmet Yapar yaparken; yönetmen bölümünde Ozan Demircioğlu, sahnedeyse Hüseyin Oçan, Yusuf Kenan Adıgüzel, Murat Yiğit ve Özcan Bavlı yer alıyor. Hüseyin Oçan'ın göstermiş olduğu performans oyunun bu denli uzun soluklu olmasının en önemli faktörlerinden bir tanesi.

Oyun Kadrosu:

Yazan: Victor Hugo

Uyarlayan/Oyunlaştıran: Ahmet Yapar

Yönetmen: Ozan Demircioğlu

Işık Tasarımı: Celal Can Tanrıveroğlu

Kostüm Tasarımı: Hayal Ekici

Oyuncular:

Hüseyin Oçan

Yusuf Kenan Adıgüzel

Murat Yiğit

Özcan Bavlı