Jandarma ekipleri kaza ihtimali üzerinde dururken, şahsın ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde otoyolda bir kişinin parçalanmış halde cesedi bulundu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yola savrulan parçalanmış ceset, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Şahsın kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsi neticesinde netlik kazanacak.

Öte yandan, jandarma ekipleri bölgedeki kameraları inceleme altına alırken, şahsın kaza sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA