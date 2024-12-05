Ünlü dijital yayın platformu Blu TV, 2025 yılında isim değişikliğine gideceğine duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - BluTV'den yapılan açıklamada, "BluTV, 2025 baharında Max’e dönüşüyor. BluTV’de sevdiğiniz her şeye ek olarak daha kaliteli içerikler ve geliştirilmiş bir izleme deneyimi için geri sayım başlasın!" denildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran platform, "Geliştirilmiş kişiselleştirme ve arama gibi özelliklerin yanı sıra, yerli ve yabancı diziler, hit filmler, gerçek suç, belgesel, reality, yemek, aile ve ev gibi kategorilerinde genişletilmiş bir kütüphaneye erişim sağlayacaksınız" bilgisi verildi.

https://twitter.com/BluTV/status/1864656059408810493