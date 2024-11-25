Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 9. haftasında Fethiye İdman Yurdu, Bursa’da ağırladığı Ezinespor’u 2-0 mağlup etti.
Fethiye İdman Yurdu, Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 9. haftasında karşılaştığı Ezinespor maçından 2-0 üstünlükle ayrıldı. 25. dakikada Ahmet Zeki Barlas’ın golüyle öne geçen Fethiye İdman Yurdu, 64. dakikada ise Mustafa Acun ile skoru belirledi.
Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Fethiye İdman Yurdu, yenilmezlik serisini sürdürüyor. Fethiye İdman Yurdu, 27 Kasım Çarşamba günü ise ligde 4’üncü sırada bulunan 1966 Edremitspor’a konuk olacak.
Kaynak: iha