Dünyanın dört bir yanından adrenalin tutkunu insanların sadece bir yol için onca mesafeyi geldiğini düşünün. Bolivya’daki en macera dolu aktivitelerden biri olarak bilinen tarihi ‘’Ölüm Yolu’’ ndan aşağı inmek ekstrem bir spordur. Bu yolun, 20 yıllık bir modernize çalışmasından sonra eskiye göre daha güvenli olduğu söyleniyor, peki ne kadar güvenli?

Bu Yolculukta Yalnız Değilsiniz, Ölüm Size Eşlik Ediyor!

Kuzey Yungas yolu çok tehlikeli olmasından ötürü ‘’ölüm yolu’’ olarak bilinir. Bu 69 kilometrelik yolda ilerlemek sisler, her an olabilecek olan heyelanlar ve 600 metre yüksekliğine varan uçurumlar sebebiyle son derece tehlikeli. Yol genelde oldukça dar ve nadiren de olsa 3 metre genişliğe ulaştığı yerler mevcut. Hatta bu tehlikeli yolda ölenleri anmak için, yolun kenarları haçlar koyulmuştur. Evet, tüyler ürpertici. 1994 yılına kadar, yılda ortalama 300 sürücünün burada öldüğü söyleniyor. Yani günümüze kadar bu yolda ölmüş binlerce, on binlerce insan var. Lakabının ‘’ölüm yolu’’ olması da normal olsa gerek.

1930’larda Paraguay’lı mahkumlar, Chaco Savaşı sırasında (Brezilya ile olan savaş) yolu kesti. Yol Bolivya’nın başkenti La Paz’ı, Coroico kasabasına bağlar. Dağlık bir alanla çevrili olan bu yol, Amazon yağmur ormanlarını başkente bağlayacak kadar uzun. Geçmişte yerli tüccarlar ürünlerini kamyonetlerle bu yoldan geçirmek zorundaydı, çünkü kasaba ile başkent arasında geçiş için tek yol burasıydı. Yıllar içerisinde çok fazla kamyon bu yolda devrildi ve birçok mahsul ve insan telef oldu.

Ölümle Mücadele Döngüsü

2009 yılında yerel hükümet, bölgenin daha güvenli olması için restorasyon kararı alarak burayı iki şeritli bir yola çevirdi. Kaldırımlar ve korkuluklar eklemesi de eskiye nazaran daha güvenli olmasını sağladı.

Günümüzde buradaki ölümlerin çoğu bu yolu kullanan sırt çantalı gezginler veya yerel işçilerden kaynaklı. Tur grupları genelde yol boyunca bisiklete biniyorlar, son on yılda bu gruplardan 10-15 arası ölüm olduğu tahmin ediliyor.

Peki hala dünyanın en tehlikeli yolu diyebilir miyiz? Eskiden kesinlikle öyleydi, yani restorasyonundan önce, her yıl 300 den aşağı can kaybı yaşanmayan yolda son 10 yılda sadece bir düzine insanın hayatını kaybetmesi ciddi bir düşüş diyebiliriz. Şüphesiz bu yolu ilgi çekici yapan ve binlerce turisti oraya çeken şey de bu özelliği.

Peki sizlerin de ülkemizde buna benzer şekilde çok tehlikeli olduğunu düşündüğünüz yollar var mı?

Etiketler: #ölümyolubolivya