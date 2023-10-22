Küresel piyasalar Ortadoğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha da sıkılaştırabileceğine yönelik endişelerle haftayı negatif bir seyirler tamamladı.

Borsa düştü, altında ise yükseliş ve rekorlarla geçti.Gözler ekim ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ekim ayı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Ekim ayı faiz beklentisi ne yönde?

AA Finans Anketi: TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

HSBC: HSBC Ekonomisti Melis Metiner tarafından kaleme alınan raporda Türkiye'nin haftaya büyük montanlı (tutar) faiz artışı yapabileceği belirtildi. Yıl sonunda politika faizinin yüzde 32,5 olması beklendiği belirtilen rapora göre gelecek hafta gerçekleşecek toplantıda da 250 baz puanlık faiz artışı bekleniyor.

Deutsche Bank: Alman bankacılık devi Deutsche Bank TCMB’den 500 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

Eylül ayı faiz kararı ne oldu?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.