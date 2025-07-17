Haftaya %2,3’lük düşüşle başlayan endeks, 10.121 puana kadar gerilemişti. Ancak son iki günde hız kazanan alımlar, özellikle banka hisselerinde yoğunlaştı ve Bankacılık Endeksi %4’ün üzerinde prim yaptı. Garanti Bankası hissesi ise %5’i aşan artışla dikkat çekti. Piyasadaki alımlar sadece banka hisseleriyle sınırlı kalmazken, Sınaî ve Hizmetler endeksleri de yaklaşık %2’lik artış gösterdi fakat BİST 100’ün gerisinde kaldı. Analistler, 10 bin puan seviyesinin destek olarak korunmasının alım iştahını artırdığını belirtiyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak ikinci çeyrek bilançoları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı ve Moody’s’in not değerlendirmesi piyasalar açısından kritik olarak görülüyor. Endeksin 10.400 seviyesini aşması halinde, 10.700 ila 10.800 puan aralığına doğru yeni bir yükseliş hareketi beklenebilir. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri geçen hafta 2,3 milyar dolar artarak 59,79 milyar dolara çıkarken, toplam rezervler 166,2 milyar dolara yükseldi. Ayrıca, Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku mayıs ayında 170,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakam bir önceki ay 168,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi