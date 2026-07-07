Bir yıl önce koruma kurulu tarafından yıkım kararının onaylanması ile harekete geçen başta Boşnak Camii Koruma Derneği Başkanı Erhan Güven olmak üzere Dernek ikinci Başkanı Camiinin imamı Recep Aydın’ın çabaları neticesinde 1947 yılında yapılan Boşnak Caminin günün şartlarına cevap veremez olması nedeniyle caminin büyütülme kararı alınmıştı.

Temmuz ayının ilk günü itibariyle caminin içindeki tüm eşyaların boşaltılması ile yıkım için düğmeye basıldı. Öncelikle camiinin bahçesi ve çevresindeki kilit taşlar sökülerek temel kazımı için hazır hale getirilmesi çalışmaları tüm hızıyla başlamış bulunmaktadır.

Bilindiği gibi, Boşnak Caminin yeniden inşası için isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseverin yapacağını yine bizim gazetemizde haberi yayınlanmıştı. Ayrıca camiinin mimari projesini de Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanı vekili Sayın Şahin Biba tarafından hiçbir ücret karşılığı almadan çizilmesi de ilçe halkı tarafından memnunlukla karşılanmıştı.

Sayın Biba’nın İnegöl ziyaretinde kendilerine İlçe halkı teşekkür etmişti.

Evet, her neyse 1947 yılında yapımına başlanan camiinin o tarihti İnegöl Belediyesinde inşaat kalfası olarak görev yapan Boşnak Firdevs usta tarafından inşaatı sürdürülmüş ve bu güne kadar ilçe halkına ibadet hizmeti vermişti. Bosna Hersek’ten ilçemize muhacir olarak gelen Boşnakların cami yapımında da büyük maddi ve manevi katkılarından dolayı Camii ismi Boşnak Camii olarak ibadete açılmıştır.

Yeni projelendirilen camii eski halinde ki 250 kişilik ten 600 kişinin ibadet edebileceği büyüklükte projelendirilmesi, çevrede bulunan esnafların memnuniyeti ile karşılandığı gözlendi.

Konu ile görüşlerini aldığımız Boşnak Camii Koruma Derneği Başkanı Sayın Erhan Güven, şunları söyledi:

“Uzun zamandır uğraştığımız camiinin yıkımı için koruma kurulu kararını bozulmasına en büyük desteği veren Bursa Milletvekili Sayın Ayhan Salman teşekkür ediyoruz. Ayrıca, özellikle Camimizin tüm inşaatını üstlenen ve isminin zikredilmesini istemeyen, Hayırseverimize ve Camimizin Projesini hiçbir karşılık beklemeden çizen Bursa Büyük Şehir Belediye Başkan Vekili Sayın Şahin Biba’ya canı gönülden şükranlarımız sunuyor, kendilerine İlçe halkımız ve camii cemaatimiz adına teşekkür ediyoruz!” ayrıca Erhan Güven şunları da sözlerine ekledi:

“Ben ayrıca şunu da belirteyim ki bu işe başlamamıza büyük desteği de veren Camiimiz İmamı değerli kardeşimiz Recep Aydın’ın bu konuda da büyük çabaları ve gayretleri de göz ardı edilemez. Yine camimiz için maddi ve manevi desteği esirgemeyen her kese teşekkürlerimizi sunuyorum!”

Şeklinde konuştu. Yeni yapılacak olan camii çift minareli olup 659 metre kare alan üzerine inşa edilecek. 600 kişinin rahatlıkla ibadet edebileceği büyüklükte olması ve modern görüş ve estetiğe hâkim olması da ayrı bir özellik olduğunu belirten Sayın Erhan Güven son olarak şunları dile getirdi:

“İnşallah camimiz en kısa zamanda tamamlanır ve cemaatimiz uzak camilere gitmekten kurtulur!” dedi.