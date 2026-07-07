Yaz mevsimi geldiğinde aklımıza ilk olarak düğünler, tatiller, davetler, güzel anılar, bol bol çekilen fotoğraflar, bulutlar, uçak kanatları ve sosyal medyada paylaşılan renkli kareler gelir.

“Bir kere oluyor” düşüncesiyle yapılan harcamalar ise çoğu zaman bütçeleri aşar. Kredi kartlarıyla yapılan bu harcama çılgınlığı, yazın yaşanan küçük mutlulukların bedelini kış boyunca ödeme zorunluluğuna dönüşür.

Ekonomik şartların her geçen gün zorlandığı bir dönemdeyiz. Gelirden çok giderlerin arttığı, kredi kartları, taksitler... İlk anda kolay da gelse daha sonra bütçeyi ciddi anlamda zorluyor.

Gösterişli düğünler ve lüks tatiller yerine sevdiklerimizle anılar biriktirmek, hatıra fotoğrafları çektirmek elbette hayatımızın en güzel anı sayfalarında yer alacak. Fakat tatilde çekilen bulut, deniz falan filan o anda mutlu da olunsa bu yapılan harcamalar aynı şekilde bütçeye uygun yapılmış bir tatilde dönüşte maddi kaygılar yaşatan lüks bir tatilden daha anlamlıdır.

Gerçek zenginlik pahalı sofralar ya da gösterişli düğün salonları değil, borçsuz güven içinde yaşayabilmek.

Yazzz gelip geçer… Düğünler biter, tatiller biter, alkışlar biter, yapılan harcamalar aylarca omuzlarımızda yük olarak kalır. Gelin bu yaz gösteriş yerine huzur, israf yerine bereket, borç yerine planlı yaşamayı tercih edelim.

Yaz en güzel mevsim. Cebimizin değil, gönlümüzün rahat olduğu mevsim.