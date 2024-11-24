Günümüzün yaygın sağlık sorunlarından biri olan fıtık, yalnızca genel sağlığı değil, günlük yaşamı da olumsuz etkileyebiliyor. Liv Hospital Samsun Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, boyun fıtığı ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Boyun fıtığının ne olduğunu açıklayan Opr. Dr. Ulaş, "Omurlar, bir disk ve ‘faset’ eklemleri olarak bilinen iki küçük eklem aracılığıyla birbirine bağlıdır. Omurlar arasındaki disk, hem yastıklama hem de hareketlerinizi kolaylaştırma görevi görür. Bu disk, dış kısmı sert bir yapı olan ‘anulus fibrosus’ ve iç kısmı jel kıvamındaki ‘nucleus pulposus’ adlı iki bölümden oluşur. Yaşlanma ile birlikte diskin iç yapısı su kaybedebilir ve işlevlerinde azalma görülebilir. Hem diskin merkezinde hem de dış kısmında zedelenme ya da yırtılmalar meydana gelebilir. Diskin iç kısmının dış tabakadaki yırtıktan çıkarak, sinirlerin ve omuriliğin geçtiği kanala doğru taşması, fıtığa neden olur. Bu durum boyunda oluştuğunda ise boyun fıtığı adını alır.

Boyun fıtığı, sinirlere baskı yaparak kollara yayılan ağrı, uyuşma, his kaybı ve güçsüzlüğe yol açabilir. Daha nadir olarak, omurilik üzerinde baskı oluşturduğunda bacaklarda da sorunlara neden olabilir" dedi.

“Hekim önerileri göz ardı edilmemeli”

Boyun fıtığının cerrahi müdahale olmadan da düzelebileceğini söyleyen Opr. Dr. Ulaş, "Bu yüzden öncellikle boyun fıtığından kaynaklanan ağrıyı azaltmak için cerrahi dışı seçenekler uygulanır. Doktorunuz kısa periyotlarla dinlenme, boyun hareketlerini kısıtlama, ödemi azaltan antiinflamatuvar ve ağrıyı kontrol eden analjezik ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz veya epidural steroid enjeksiyonu tedavisi içeren cerrahi olmayan tedavileri uygulamanızı önerebilir. Cerrahi olmayan tedavilerde amaç, boyun fıtığı materyalinin oluşturduğu sinirlerdeki irritasyonu azaltmak, ağrıyı hafifletmek ve hastalığın fiziksel sonuçlarını iyileştirmektir. Bu, boyun fıtığı hastalarına uygulanan sıklıkla bir seri tedavi metodundan oluşan organize bakım programı ile başarılı olabilir” şeklinde konuştu.

Tedavi seçenekleri

Dr. Ali Kemal Ulaş, diğer tedavi seçenekleriyle ilgili, "Epidural enjeksiyonlar veya çeşitli blok enjeksiyonları, yoğun kol ağrılarınız varsa önerilebilir. Doktorunuz tarafından, epidural (omurilik zarı dışına) veya sinir kökleri çevresine özel bir müdahale ile kortikosteroid ve lokalanestezik madde uygulanması sonucu gerçekleştirilir. Başlangıç enjeksiyonundan sonra bir veya iki enjeksiyon daha ileri bir tarihte yapılabilir. Bu kapsamlı bir rehabilitasyon ve tedavi programının bir parçası olarak yapılmalıdır. Enjeksiyonun amacı sinir ve diskteki inflamasyonu azaltmaktır. Tetik nokta enjeksiyonları, omurga boyunca ağrılı yumuşak dokulara ve kaslara direkt uygulanan lokalanestezik madde (bazen kortikosteroidlerle birlikte) enjeksiyonlarıdır. Ara sıra ağrı kontrolü için kullanılsalar da, tetik nokta enjeksiyonları, boyun fıtığının iyileşmesine yardımcı olmazlar" ifadelerini kullandı.

“Güç kaybı varsa ameliyat yapılabilir”

Dr. Ali Kemal Ulaş şunları söyledi: "Cerrahi tedavi, ağrısı tıbbi tedavi yöntemleriyle geçmeyen, belirgin güç kaybı olan, belirgin omurilik basısı olan hastalar için gerekli olabilir. Cerrahinin amacı diskin omuriliğe ve sinire baskı yapan kısmının ortadan kaldırılmasıdır. Ameliyatın, boynun ön tarafından veya boynun arka tarafından mı gerçekleştirileceği teknik karara, boyun fıtığının tam yerine, cerrahın tecrübesi ve seçeneklerini içeren birçok faktöre bağlıdır. Her iki yaklaşımda da boyun fıtığının sinir yapılara baskısı ortadan kaldırılır."