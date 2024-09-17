Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Başkanlarla Yüz Yüze” adlı programda konuk oldu. Programda, BGC Başkanı Nuri Kolaylı’nın moderatörlüğünde, Bozbey Bursa’nın ana sorunları hakkında bilgi verdi ve çeşitli soruları yanıtladı.

Mustafa Bozbey: “Bursa'nın Sorunları Trafik, Çevre ve Kentsel Dönüşüm”

Başkan Bozbey, Bursa'nın trafik, çevre ve kentsel dönüşüm gibi ana sorunlarına dikkat çekerek bu sorunların bütünsel bir yaklaşımla ele alındığını belirtti. Ulaşım master planını yenileyerek, şehir içi trafiği rahatlatacak projeler üzerinde çalışacaklarını ifade eden Bozbey, raylı sistemlerin önemine vurgu yaptı ve doğudan batıya bir metro hattı kurulmasının gerektiğini dile getirdi.

Bozbey’den Çevre ve Trafik Konularında Kritik Açıklamalar

Bozbey, çevre sorunlarının çözümü için sanayicilerin de destek vermesi gerektiğini belirtti. Bursa’nın hava ve su kalitesinin iyileştirilmesi için mevcut arıtma tesislerinin verimliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, trafik sorunlarına yönelik olarak Acemler Kavşağı gibi kritik noktalar için yeni projeler geliştirdiklerini ve metrobüs hattı gibi çözümler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Tarımsal Destek ve Atık Yönetimi Üzerine Stratejiler

Tarım konusuna da değinen Bozbey, çiftçilere desteklerinin süreceğini ve tarımsal üretimin verimliliğini artırmak için çeşitli projeler geliştireceklerini ifade etti. Ayrıca, İznik Gölü’nde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, su kaynaklarının korunması ve atık yönetiminin önemine vurgu yaptı.

Bursaspor’un Geleceği ve Atatürk Stadı Üzerine Değerlendirmeler

Bursaspor’la ilgili olarak Bozbey, kulübün başarısını ve taraftar desteğini takdir etti. Mevcut stadyum ile ilgili olarak ise, yapının nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda çalışmaların sürdüğünü ve bir Bursaspor Müzesi gibi projelerin gündemde olduğunu belirtti.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne Teşekkür

Programın sonunda, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Başkan Bozbey’e katılımı ve içten cevapları için teşekkür etti.