Başkan Bozbey konuyla ilgili "Sıkıntı yarattığını biliyoruz. Altyapı çalışmaları böyledir. Çünkü herkesin risk alacağı bir şey değildir, ama biz risk aldık. Neticede altyapı yapmazsanız üstyapıyı ne kadar yaparsanız sıkıntı var. İnegöl’ün yaklaşık olarak %55 civarında su kaybı var. Kaçak oranı çok ciddi bir rakam. Kaynaktan çıkanı aldınız o suyu yüz birimin 55 birimi kaçak. İnegöl’ün çok eskiden yapılan asbestli borularla ilgili bir sorunu var. Burada o sorunu da gidermek maksatlı böyle bir hizmet yapıyoruz. Ama yakın zaman içerisinde toparlanmaya başlayacak. Asfaltla ilgili çalışmalarda toparlanıyor. Müteahhit yine ihale yaptı. Yeni bir müteahhit girmiş olacak. Ancak bu da yetmez. Diğer taraftan da arıtma tesisiyle ilgili de sorunumuz var. Biz Ticaret Sanayi Odası’nın arıtma tesisini ortak kullanıyoruz. Bütün atıkları beraberce atıyoruz ancak bu doğru değil. Hemen onun yakınında bir bölgede kamulaştırma projemiz var, planlarla ilgili çalışma yapıldı. Evsel arıtma ile ilgili söylüyoruz. İnegöl Ticaret Sanayi Odası’nın arıtmasını kullanıyoruz. Ayrı bir projeye başladık bunu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT