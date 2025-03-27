Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mart ayı BUSKİ değerlendirme toplantısında; belediye ve iştirakleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ve hayata geçirilen hizmetleri, düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

“MAALESEF 2 KAYBIMIZ VAR”

Başkan Bozbey, “Uludağ’da Kervansaray Otel’deki yangın hepimizi derinden üzdü. Kafeteryada başlayan yangın sonrası maalesef 2 kaybımız var. Milli kayakçımız babasıyla birlikte vefat etti. Annesi şu anda entübe durumda. Mekanları cennet olsun. Uludağ’da bulunan itfaiye grubumuzca gidildi. Babanın ve annenin ağır olduğunu öğrendik. Daha sonraki araştırmalarımızda otelde toplamda 12 kişi olduğu tespiti yapıldı. 9’u kendi olanaklarıyla çıktı. Güne hoş başlamadık. Yangınların ve toplu alanların mutlak suretle yangın yönetmeliğine yüzde yüz şekilde uyma zorunluluğunun altını çizmek isterim. Ocak ayının sonlarında bu yapının tespitleri yapıldı, eksikleri ortaya döküldü. Valilik, bakanlık ve alan başkanlığına gereğinin yapılması üzerine bilgilendirmesi yapıldı. Eksikler birçok madde içeriyor. Otelin kapatılıyor olması gerekiyordu. Kapatıldığına dair bilgiler ifade edildi. Fakat 12 kişi neden orada kaldı bu bir araştırma konusu. Otelin kayak şubesini yöneten ve sorumlu olan aile maalesef kafeteryanın hemen üstündeki katta kaldıkları ve yangından direkt etkilenmeleri sonucu üzülerek belirtiyorum ki aramızdan ayrıldıkları haberi bizi derinden üzdü. Oteller bölgesinde yapmış olduğumuz denetimler vardı. Bu otellerde daha önce tespit yapıldı. Alan başkanlığına ve valiliğe iletildi. Bu özellikle sezon kapandıktan sonrası olması bir facianın önlenmiş olduğunu hatırlatması gerekiyor. 300-310 civarında yatak kapasitesi var. Onun için işletmelerden özellikle isteğimiz yangın yönetmeliğini harfiyen yerine getirin. Bu da yetmez. Bir talebimiz var. Bakanlık ve ilgili idarelerden yapıyla ilgili kim çalışıyorsa yangınla, depremle ve afetle ilgili konularda eğitim verilmeli ve sertifikaya tabi tutulmalıdır. Belediyemizde biz bunları yapıyoruz. Belirli aralıklarda bunları yenilemekte fayda görüyoruz. Üçüncü katta çıktığı tespiti var ve hemen üstünde odalar başlıyor. Vefat edenler dördüncü katta. Bina sekiz katlı ve çatı katı da var. Burada mutlak olarak personelin yangın eğitimi alması ve doğru biçimde bu eğitimi almalı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Uludağ itfaiye grubumuzu 3 kat artırdık. Tek araç ve 6 personel vardı. Biz bu bölgeyi riskli gördük. Gelirken daha planlama yaptık. İtfaiye eri sayımız 18’e çıkarken araç sayımız 3’e çıktı. 7 araç aldık, şimdi 8 araç daha alıyoruz. 50 personelimizi aldık şimdi onları eğitiyoruz. Arkadaşlarımızın müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Tek tek odaları kontrol ettiler. Hiç kimsenin olmadığı bilgisini aktardılar. Büyük geçmiş olsun. Yangın konularına vatandaşlarımız ve basınımız da çok duyarlı. Otellerin ve konaklama alanlarının mutlaka itfaiyenin raporlarına ve yönetmeliklerine uygun yapı yapma zorunluluğu vardır. Bunu özellikle istiyoruz. Bundan sonra denetimlerimiz artarak devam edecek. Valilimiz de bu tür konularla ilgili kapatma kararları aldı bunları biliyoruz. Eksikleri giderilmeyen yerlerde tam kapatma yapacaksınız. İçeride kimsenin kalmaması lazım. Sabah böyle uyandık. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız." dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT