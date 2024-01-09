TÜİK tarafından yıllık yüzde 64.77 şeklinde açıklanan enflasyon, 6 aylık sürede yüzde 37.56 şeklinde tespit edildi.



Bu oran, memur ve emekli zamlarına yapılacak zam oranı açısından referans olurken, memur ve memur emeklisi için belirlenecek zamda bu oranın üzerine toplu sözleşme payı ilave edilecek.



Buna karşın SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.56 seviyelerinde açıklanan enflasyon farkına ek olarak 'refah payı' ödemesi yapılması bekleniyor. Bu hafta içi itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak zam oranını 15 milyonun üzerindeki emekli merakla beklerken, Ocak ayında yatacak maaşların hesaplara eksik şekilde aktarılacağı öğrenildi.

OCAK AYI MAAŞLARI EKSİK YATACAK

Emekli aylık tahsis numarasına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında ödenecek olan emekli maaşları, henüz zam oranlarının netleşmemesi ve söz konusu düzenlemenin Meclis'e gönderilememesi nedeniyle ertelemeli şekilde ödenecek.

16 Ocak'ta yeniden göreve başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk gündem maddesi olarak emekli maaşlarını görüşeceği tahmin edilmesine karşın, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplara aktarılması ödeme takvimine yetişmeyecek.

AY SONUNDA YATIRILMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda da ödeme takviminin sıkışıklığı nedeniyle benzer sorunlar yaşanmış, emeklilere Ocak ayında geçen yıl aldıkları maaş tutarı aktarılmış ve zam farkı ayın son günlerinde hesaplara yatırılmıştı.

Bu ay için de benzer bir uygulamaya gidilmesi beklenirken, emekliler son olarak aralık ayında aldıkları maaş tutarını normal ödeme günlerinde, zam nedeniyle kaynaklanan maaş farkını ise ayın son günlerinde hesaplarında görmüş olacak.