Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, disleksi hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Disleksinin genellikle aynı aile üyelerinde görüldüğünü ifade eden Dr. Sarıkaya, ailede disleksi veya diğer öğrenme güçlüklerinin bulunmasının yanı sıra erken doğum, düşük doğum ağırlığı, hamilelik döneminde fetüsün beyin gelişimini etkileyebilecek nikotin, ilaç, alkol veya enfeksiyona maruz kalmanın yanı sıra beynin farklı bölgeleri arasındaki uyumsuzlukların da disleksiye yol açabileceğini belirtti. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Dr. Sarıkaya, kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, erken tanı ve müdahalenin tedavi sürecinde büyük ölçüde fayda sağlayabileceğini vurguladı.

Çeşitli faktörlerin disleksi bozukluğunu ortaya çıkartabileceğini söyleyen Dr. Sarıkaya, “Disleksi, sesleri tanıma, seslerin harfler ve kelimeler ile ilişkisini anlayamama nedeniyle okuma güçlüğüne neden olan bir tür öğrenme bozukluğudur. Disleksi bireyin öğrenme yeteneğini engeller, doğru veya akıcı şekilde kelimeleri tanıyamaz, okuyamaz ve yazamazlar. Disleksi genellikle aynı ailenin bireylerinde görülür. Ailede disleksi veya diğer öğrenme güçlüklerinin görülmesinin yanı sıra erken doğum veya doğumda düşük ağırlık, hamilelik sırasında fetüsün beyin gelişimini etkileyebilecek nikotin, ilaç, alkol veya enfeksiyona maruz kalma ve beynin bölümleri arasındaki uyumsuzluklar disleksi bozukluğunu ortaya çıkartabilir” dedi.

“Kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, erken teşhis ve müdahale önemli ölçüde tedavi de yardımcı olabilir”

Erken teşhisin önemine değinen Dr. Sarıkaya, “Kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, erken teşhis ve müdahale önemli ölçüde tedavi de yardımcı olabilir. Disleksi ve tüm öğrenme güçlüklerinin tedavisi özel eğitimdir. Tedavide, uğraş terapisti, konuşma terapisti, sosyal gelişimci ve eğitmenlerin bir arada çalıştıkları özel eğitim programları önerilmektedir. Ayrıca ince motor kasları geliştirici faaliyetler yapılmalıdır. Disleksi bozukluğu olan bireyler zeka geriliği olan bireyler değildir. Toplum olarak bu tür bireyleri dışlamayalım, benimseyelim ve farkında olalım” diye konuştu.