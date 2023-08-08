Cumhuriyet Halk Partisi’nde liderlik tartışmaları yaratırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını ağartacak yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bu kez İmamoğlu oğlu Mehmet Selim üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu.

Oğuz Khan adlı bir twitter kullanıcı 7 Ağustos tarihinde attığı bir paylaşımla önce magazin dünyasının ardından siyaset dünyasının ilgisini çekmeyi başardı. Aslında kulislerde eğlence mekanı sahibi işletmecisi olan Melis Çatak ile evleneceği konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu iddiaya göre Büyükşehir Belediyesine ait bir vapuru sevgilisine home ofis olarak kullandırmakla suçlanıyor.

İddia sahibi Oğuz Khan, “Bu hanımefendi, dün paylaştığım Garipoğlu ailesiyle ilgili postta bahsettiğim Melis Çatak. Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun sevgilisi. Poz verdiği ofis de, Ekrem İmamoğlu’nun kendisine tahsis ettiği, vergilerimizle İBB’ye alınan şehir hatları vapurlarından biri. Hanımefendi hem ofis olarak kullanıyor, hem de Garipoğlu ailesi gibi İstanbul sosyetesinin mümtaz şahsiyetlerine “private” partiler için kiralıyor. Kendisi İBB’ye ne kadar kira ödüyor? ya da ödüyor mu?, bilmiyoruz. Ama eminim Ekrem Bey kamuoyunu bilgilendirecektir. Öyle değil mi sayın @ekrem_iamoğlu” diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını etiketledi.

Binlerce etkileşim alan paylaşıma İmamoğlu ailesinden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden henüz bir

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