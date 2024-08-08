Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan ilçenin ilk halk kütüphanesi Kitaphane, yaz tatilinde de kitapseverlerin cazibe merkezi oldu.

Başiskele’nin en kalabalık mahallerinden Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde yer alan Kitaphane, geleneksel tarzda yapılan mimarisi, ferah ve nezih atmosferiyle adeta vatandaşları kitap okumaya teşvik ediyor. Kitap okuma, ödünç kitap alma, ders çalışma, ödev, sınavlara hazırlık, araştırma ve tez yazma gibi konularda öğrencilere güzel imkanlar sunan Kitaphane, vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

Başiskele’nin yanı sıra ilçe dışından yüzlerce kitapseveri misafir eden Kitaphane, hemen hemen her mevsimde büyük rağbet görüyor. Öğrenciler yalnızca eğitim ve öğretim dönemlerinde değil ara tatillerde, yarı yıl tatillerinde ve yaz tatillerinde de Kitaphane’ye gelerek yeni eğitim sezonuna ve gelecek sınavlarına ara vermeden çalışıyor. 250 kişinin bir arada ders çalışmasına ve kitap okumasına uygun kapasitede inşa edilen Kitaphane, günlük ortalama 600 ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kitaphane’deki kaynaklardan fayda sağlayan öğrenciler, ayrıca buradaki bilgisayarlardan da internet üzerinden ders videoları izleyebiliyor, ödevlerini bilgisayar ortamında rahatlıkla yazabiliyorlar.

Kitapseverlere tam donanımlı bir kütüphane hizmeti sunan, tarihten edebiyata, psikolojiden bilim ve teknolojiye, süreli yayınlardan roman ve hikayelere kadar çeşitli kitapları muhteva eden Kitaphane’den ödünç kitap almak ise çok kolay. Kitaphane’ye üyelik formunu doldurarak ücretsiz olarak üye olunabiliyor. Yapılan üyelik ile Başiskele Belediyesi’ne bağlı tüm kütüphanelerden ücretsiz olarak faydalanılabiliyor.