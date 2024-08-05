Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Fikret Bayram, İnegöl Belediyesi tarafından ihale usulü ise satışa çıkarılan ve teklif verilemeye Çitli Mahallesindeki taşınmazla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Demokrat Parti Belediye Meclis üyesi Murat Balakuş, Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Fatih Berber ile birlikte Çitli Mahallesindeki söz konusu taşınmazı yerinde inceleyen Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Fikret Bayram, "

Avukat Fatih Berber ile birlikte olay yerindeyiz. 17-18 Temmuz'da ihaleye çıkan ve 17 dönümden fazla olan bu yerin talep bedeli 10 milyar TL civarındaydı. Üzgünüz ki, bu yerin satışına talip çıkmadığı için satılamadığını öğrendik. Ayrıca belirtmek isterim ki, Saadet Partisi grubu olarak bu konu hiçbir meclis toplantısında gündeme gelmemiştir.

Arkamızda büyük bir şantiye alanı görüyorsunuz. Bu şantiye alanında birçok bina bulunuyor. Öğrendiğimize göre, İnegöl'e hizmet veren taşeron firma 3 yıldır bu araziyi kullanıyor. Merak ettiğimiz konu ise, son meclis toplantısında diğer satışlarla ilgili oy kullanılmış olmasıdır. İnegöl Belediyesi olarak hedefimiz ekonomik gelir elde etmekti ve bu nedenle satış izni verdik. Ancak şimdi bu yerin durumunu merak ediyoruz.

İlerleyen süreçte 17 dönümlük arazinin üzerindeki binalarla ne yapılacak? İhaleyi kazanan kişi süreci nasıl yönetecek? Bu binalar kaldırılacak mı? Yer pazarlık usulü ile ne kadara satılacak? İnegöl kamuoyu ile bu bilgilerin paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. İnegöl Belediyesi'ne nasıl katkıda bulunulacağını ve en az zararla nasıl yapılması gerektiğini açıkça belirtmeliyiz'' ifadelerini kullandı.