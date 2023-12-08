Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Galatasaray bugün evinde Adana Demirspor’u konuk edecek. İtalya, İspanya ve Almanya’da ise günün karşılaşmaları belli oldu. İşte, 8 Aralık günü maç programı…

Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık cuma günü en dikkat çeken karşılaşma Juventus ile Napoli arasında oynanacak. Serie A’da zirve takibini sürdüren Juventus üç puan için sahaya çıkacak. Napoli ise Roma, Milan, İnter gibi takımlara puan sıralamasında yetişmeye çalışıyor. La Liga’da ise Getafe ve Valencia kozlarını paylaşacak. Oynanacak karşılaşmaların başlama saati belli oldu. Peki Bugün maç var mı, hangi maçlar var? İşte, 8 Aralık Bugünkü maçların listesi…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Galatasaray - Adana Demir

23:00 Montpellier - Lens

23:00 Getafe - Valencia

22:45 Juventus - Napoli

22:30 Hoffenheim - Bochum