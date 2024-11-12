Türkiye’nin en önemli makine teknolojileri fuarlarından biri olan BUMATECH Fuarları; metal işleme, sac işleme ve otomasyon konularında üretime dair en son yenilikleri sunmak üzere 28 Kasım’da Tüyap Bursa Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından düzenlenen ve uzun yıllardır imalat sanayisine büyük katkı sağlayan BUMATECH Fuarları, Türkiye’nin makine sektöründeki gücünü ve yenilikçi teknolojilerini sergileyen, sektörün lider firmalarını global pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen önemli bir platform olarak bir kez daha sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Yılın son makine fuarı olan ve yerli-yabancı sektör profesyonelleri tarafından merakla beklenen bu önemli etkinlikte lazer teknolojilerinden boru bükme makinelerine, CNC makinelerinden kesici takımlara, yazılım ve dijital teknolojilerden otomasyon sistemlerine, kaynak ve robotik sistemlerden fabrika donanımlarına kadar son teknoloji inovasyon ürünleri ile her türlü makine yan sanayi ekipman ve malzemeleri de sergilenecek.

YERLİ ÜRETİCİLER FUARIN %60’INI KAPSIYOR

Fuarların profilinin çeşitliliğine değinen Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “BUMATECH Fuarları, her zaman yerli üreticilerin yoğun katılım gösterdiği bir fuar olarak diğer makine fuarlarımızdan farklılaşmıştır. Ulusal ve uluslararası pazarda sıkça duyulan fiyat-performans makineleri fuarda sektörle buluşacak. Fuarda ilk defa sergilenecek makinelerin lansmanları yapılacak ve sunulan finansman modelleri ile makineler yeni sahiplerine kavuşacak. Global dinamik rekabet ortamı ve zorlu piyasa koşullarına rağmen katılımcı profilinde yalnızca civarında bir değişim yaşandı. Bu yıl da 'yerli üretici-yerli üretim' misyonunu koruyarak, katılımcı profilini titizlikle yönettik. Bu süreçte iş birliği yaptığımız değerli dernek ve birliklerimizin katkıları da oldukça önemliydi. Sac işleme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Makine İmalatçıları Birliği (MİB) üyeleri öncelik alırken, talaşlı imalat sektöründe faaliyet gösteren Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) üyeleri de güçlü markalarıyla fuarda yer alacak. Sektörden gelen talepler doğrultusunda, gelecek dönemde yeni projeler ve destinasyonlarda yeni fuarlar düzenlemek üzere çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz. BUMATECH Fuarları’na tüm sektör ilgililerini davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİMDE KALİTE VE TEKNOLOJİNİN DESTEĞİ FUAR İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Katma değerli üretime ve teknoloji transferinin nitelikli üretime desteğine değinen Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Verimliliği yüksek yeni teknolojilerin kullanımı makine imalat sanayimizin katma değerli üretim yapmasında kritik rol oynuyor. Türkiye makine ihracatının ortalama kilogram değerinin 1 yılda yüzde 16’lık artışla 7,2 USD’ye ulaşmasındaki ana unsur üretim ve marka bilinirliğindeki kalite algısının yükselmesi ve teknoloji transferi aracılığıyla daha hassas üretim yapabilmemizdir. BUMATECH Fuarları da üretilen bu ürünleri görebileceğiniz fuarlar arasında yer alıyor “ ifadelerini kullandı.

KATILIMCI SAYISINDA ARTIŞ

Geçen yıla kıyasla fuarların katılımcı sayısı oranında artış gösterdi. Bu yılki BUMATECH Fuarları’nda üretici firmaların oranı %60, ithalatçı firmaların oranı ise %40 olarak gerçekleşti. Fuarlar; 7 salon ve 40.000 metrekarelik bir alanda, tam kapasite olarak açılacak ve 400'ün üzerinde katılımcı firmayı ziyaretçilerle bir araya getirecek.

FUARDAKİ TÜM KATILIMCILAR TÜRKİYE MENŞELİ

Fuardaki tüm katılımcılar Türkiye’de faaliyet gösteren ticari firmalardan oluşuyor. Yabancı markaların fuar katılımı, Türkiye’deki temsilcileri aracılığıyla gerçekleşecek. Bu kapsamda, Amerika, Almanya, İtalya, Japonya, Tayvan, Kore, Hollanda, İsveç, İsviçre, Çin, Romanya gibi 20’yi aşkın ülkenin lider markaları, yeni teknolojilerini Türkiye distribütörleri aracılığıyla imalat sektörüyle buluşturmaya hazırlanıyor.

FUAR, ZİYARETÇİ PROFİLİYLE DE GÖZ DOLDURUYOR

Yurt dışı ziyaretçi başarısıyla dikkat çeken BUMATECH, bu yıl da global tanıtım faaliyetleriyle sektöre damgasını vurmaya hazırlanıyor. Tüyap’ın 6 ülkede bulunan yurt dışı ofisleri, alım heyeti programları, telemarketing çalışmaları ve özel davet programları ile yabancı ziyaretçi sayısının artışı hedefleniyor. Bu çalışmaların sonucusunda, fuarın online ziyaretçi kayıtlarının %27 oranında arttığı belirtiliyor.