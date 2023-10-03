Evinde oynadığı ve kötü bir oyunla yenildiği Iğdır maçından sonra Murat Yoldaş ve ekibiyle yollarını ayıran temsilcimiz İnegölspor Murat Yoldaş’ın yerine geçen sezon 2.devrede takımımızı sil baştan yenileyerek kümede kalmak amacıyla teslim ettiği Bahattin Güneş ve ekibini yeniden takımın başına getirerek çıktığı Soma deplasmanında biraz daha etkili ve istekli oynadığı maçta önce öne sonra da 3-1 geriye düştüğü maçın son yarım saatinde attığı 2 golle maçtan 1 puanla ayrılırken gollerimizi atan Uğurlar olunca haftamız Uğurlar haftası oldu. İnegölspor bu çok ciddi ve önemli deplasmandan aldığı 1 puanla yeni teknik heyet bu sonuçla yeniden umutlandı.

Rakip Somaspor BAL liginden itibaren yaptığı doğru uygulamalarla, önce 3 daha sonra da 2. Lige geldi. 2. Ligde de ilk yılında play-off’u zorlayarak çok önemli sonuçlara imza attığı gibi yetiştirdiği gençlerle de maddi kaynağını sürekli zenginleştiriyor. BJK’ye 15 milyona sattığı bir oyuncusundan başka gençleri de bu yolda ilerliyor. İnegölspor maçında 1-0 geriden gelip 3-1 öne geçtikten sonra bu maçı aldım havasında çok yanlış ve cesaretli değişiklikler yapınca kalesinde gördüğü 2 golle bir anda maçtan şok bir sonuçla ayrılmak zorunda kaldı. Çok mütevazi bütçelerle yaptığı bu ciddi gençlerden oluşan takımı grubumuzda izlemeye devam edeceğiz.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride Yusuf-Ferhat-Mete-Orhan, ortada Furkan-Uğur Utlu-M.Samet, ileride Okan-Uğur Mustafa-Cengiz tertibiyle Iğdır maçı kadrosundan 5 değişiklik yaparak çıktığı maça istekli ve ciddi başladı. Nitekim ilk yarım saatte 1-0 öne de geçti. Ancak maçın ilerleyen bölümlerinde rakip takımın baskısına dayanamadı. Bu baskı sırasında yaptığı kişisel hatalarla da kalesinde 3 gol görerek bir anda 3-1 geriye düşünce izleyenler dağılacağımızı zannetti. Ancak Teknik heyetimizin yaptığı 4 değişiklik buna karşılık rakip teknik heyetin biz bu maçı kazandık deyip yaptığı yanlış değişiklikler İnegölspor’un ekmeğine yağ sürdü. Bunun faturasını kalesine Uğurlarla gönderdiğimiz 2 golle hele hele 90+2’de gelen beraberlik golümüzle adeta şok oldu. Teknik heyetimiz bu beraberlikle ileriye dönük bir hayli umutlandı. Umarız bu umutları boşa çıkarmazlar. Çünkü takımımız lige iyi hazırlanmamış. Bunu oynadığı maçlarda açıkça gördük. Fizik kondisyon olarak eksik olunca rakip takımlar özellikle maçların 2.yarılarında üzerimize çöküyorlardı. Bu ataklara direnç gösteremiyorduk. İlk maçtan itibaren gerek televizyon programlarımızda gerekse köşe yazılarımızda bu kötü gidişatı eleştirdik. Umarız Bahattin Güneş ve ekibi bu eksikliği en kısa sürede giderir. Bu maçlarda görüldü ki, bundan sonra kalecilerimiz daha iyi hazırlanacak. Müdafaamız uyumlu değil, kişisel hatalar tekrar ediyor. Orta sahamız etkisiz oynuyor. Forvetimizi etkili mücadele ve paslarıyla ileriye doğru itemiyor. Forvette Uğur Mustafa gol atmaya başladı, umarız devamı gelir. M.Batuhan Uğur’u zorlamalı. Okan eski Okan değil. Kendini toparlamazsa oturacağı yer yedek kulübesidir. Cengiz etkili olmaya başladı. Iğdır maçındaki çıkışını bu maçta da devam ettirdi. Cengiz kanatlardan çok etkili toplar getirmeye başladı. Golcülerimiz bunu iyi takip etsin. Teknik heyetin maçın son yarım saatinde yaptığı değişiklikler takımımızı ateşledi. Mücadeleyi sonuna kadar bırakmayınca rakip kaleye 2 gol bıraktık. Maçı 3-1 geriden çevirmek en az beraberliğe getirmek bize umut verdi. Umarız oyuncularımızı da umutlandırır,gayrete getirir.

Sonuç olarak İnegölspor tekrar Bahattin Güneş ve ekibiyle çıktıkları Soma deplasmanından çok değerli 1 puanı 90+2 de çıkardılar. 3-1 Geriden gelip 1 puana ulaşmak başarıdır. Ancak her zaman “KEDİ KAYMAK YEMEZ” misali bunu yapamazsınız. 3-1 geriye düştüğümüz bu maçtan gerekli dersleri çıkararak önümüzdeki hafta evimizde ağırlayacağımız 10 puanla 5’nci sıradaki Menemen maçını Soma’ya kadar sizi yalnız bırakmayan müthiş taraftarımızı da arkanıza alarak mutlaka kazanmalısınız. Aksi halde bu 1 puanın önemi kalmaz. Bizler sürekli yazdık. Yeni teknik heyetimizde bunu vurguladı. Yönetimde biliyor. Takımımız lige hazır değil. En kısa sürede fizik kondisyon olarak toparlanmalı. Bunu da yapacak olan teknik heyetimizdir. Menemen maçında bu mücadelenin bir tık fazlasını yaparak ve kişisel hataları asgariye indirerek tribün desteğini de arkanıza alarak maçı kazanmalısınız. Bu galibiyet yönetimi –teknik heyeti-oyuncuları-tribünleri ve basını motive eder. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Menemen maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”