Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, vatandaşların pazar alışverişlerinde fiyat şeffaflığını sağlamak ve esnafın düzenli bir şekilde hizmet sunmasına katkı sağlamak amacıyla, pazar esnafına ücretsiz olarak plastik fiyat etiket levhaları dağıttı.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtımda, tüm esnafa ihtiyaç duyulan sayıda etiket ulaştırıldı. Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil, pazar yerinde esnafı ve vatandaşları bilgilendirerek uygulamanın amacını aktardı. Fiyat etiketlerinin vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacağını ve alışveriş güvenliğini artıracağını ifade eden Erdil, “Burhaniye Belediyesi olarak, halkımızın hakkını korumak için her zaman yanlarındayız. Belediye Başkanımız Sayın Ali Kemal Deveciler’in direktifleriyle yürüttüğümüz çalışmalarımızla esnaf ve vatandaş arasındaki güveni pekiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Pazar yeri esnafı, Burhaniye Belediyesi’nin sağladığı ücretsiz fiyat etiketlerinin işlerini kolaylaştırdığını ve pazar düzenini olumlu etkileyeceğini belirtti.