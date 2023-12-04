Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve İstanbul dahil birçok ilde hissedilen 5.1 şiddetindeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Zeytinbağı Fayı'nın Gemlik Körfezi içindeki kısmında gerçekleştiğini belirtti. Bu fay, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunun bir parçası olarak biliniyor. Görür, şu an için bir sıkıntı görmese de Gemlik'te önlemlerin alınarak yerleşim alanlarının deprem dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa ve çevre ilçelerini içeren İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tarafından hazırlanan rapora göre, Doğu Marmara Bölgesi'nde kuzey ve güney olmak üzere iki kola ayrılan Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin güney kolunun uzunluğu 250 kilometreyi buluyor. Bu kolda yer alan önemli fay hatları şunlar:

İznik-Mekece Fayı, Kuzey Anadolu Fay Sistemi'nin (KAFS) güney kolunun bir parçası olarak bilinir ve Mekece'den başlayarak İznik Gölü'nün güney batısına kadar uzanır. Bu segment, Sakarya kıtasına ait çeşitli kaya türlerini içeren, yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafeyi kapsar.

Gemlik Fayı ise İznik Gölü ile Gemlik Körfezi arasında yer alır. Karada 22 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bu fay, su altındaki kısımlarıyla birlikte toplamda 40 kilometreye kadar ulaşmaktadır.

Gençali Fayı, Gemlik'in güneyinde Kurşunlu'dan İznik Gölü'ne doğru uzanır ve toplamda 23 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir.

Zeytinbağı Fayı, Mudanya ile Kocasu deltası arasında uzanarak karada toplamda 40 kilometrelik bir mesafeyi kaplar.

İnegöl Fay Zonu, İnegöl Havzası'nı güneyden ve kuzeyden sınırlayan fayları içerir. Faylar, havzanın genel geometrisiyle uyumlu bir şekilde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır ve toplamda 30 kilometreden fazla bir uzunluğa sahiptir.

Oylat Fayı, İnegöl Havzası'nı güneyden sınırlayan ve Uludağ-Domaniç Dağları'nın kuzey kenarı boyunca oluşan bir fay zonunu tanımlar. İnegöl Havzası'nın güneybatısı ile güneydoğusu arasında bulunan bu faylar, paralel ancak kesintili parçalardan oluşan iki ana kırıktan meydana gelir.

Bursa Fayı, Çekirge Burnu ile İnegöl Havzası arasında yayılan ve yaklaşık 40 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bir faydır. Fay, kavisli bir şekilde Uludağ'ın kuzey kenarını kontrol eder ve düşük açılı, kuzeye eğimli, normal bir fay özelliği gösterir.

Uluabat Fayı, Hasanağa'dan başlayarak Uluabat Gölü'nün güneydoğusundan kuzeye doğru uzanarak etkileyici bir 50 kilometrelik bir hat oluşturuyor. Bu sağ yanal doğrultu atımlı fay, bölgenin jeolojik yapısında önemli bir rol oynuyor.

Mustafakemalpaşa Fayı, Bursa sınırları içinde Mustafakemalpaşa İlçesi ve Çaltıbükü Beldesi arasında yer alıyor. Türkiye'nin diri fay haritasında Manyas fayı zonu içerisinde değerlendirilen bu fay, bölgedeki yerleşim alanlarını etkileyebilecek potansiyele sahip.

Orhaneli Fayı ise Batı'da Karıncalı Köyü'nün kuzeybatısı ile doğuda Ağaçhisar Köyü arasında uzanan yaklaşık 30 kilometrelik bir fay hattını temsil ediyor. Bu fay, jeolojik olarak dikkat çekici bir yapıya sahip ve yerel topografyayı etkileyebilecek önemli bir faktör olarak görülüyor.

Uludağ Fayı, Uludağ'ın güneyini sınırlayan ve 22 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bir fay hattıdır. Bu fay, Süleymaniye köyünden başlayarak Bağlı köyüne kadar devam eder. Kuzeydeki parçası 7 kilometreyi bulurken, güneydeki bölümü Uludağ'ın güney eteklerini takip ederek 15 kilometreye kadar uzanmaktadır.

Barakfaki Fayı, Bursa Ovası'nın kuzey kenarında batıda Kazıklı'nın kuzeyinden doğuda Barakfaki köyüne kadar uzanmaktadır. Haritalanabilen kesimi yaklaşık 13 kilometre olan bu fay, bölgedeki yerleşim alanlarını potansiyel olarak etkileyebilecek bir jeolojik oluşumdur.

Kaymakoba Fayı, Bursa-Gönen çöküntü alanını kuzeyden sınırlayan ve doğu-batı doğrultusunda uzanan yaklaşık 9 kilometrelik bir fay hattını temsil eder.

Son olarak, Marmara Denizi ile Karacabey arasında uzanan Karacabey Fayı'nın toplam uzunluğu 29 kilometredir. Bu fay, bölgesel jeolojik özellikleri etkileyen ve yerleşim alanlarını potansiyel olarak tehdit eden bir faktördür. Jeologlar, bu fay hatlarının dikkatlice izlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.