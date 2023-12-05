Bugün sabah saatlerinde termometreler 8 derece olarak ölçülürken gün içerisinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık 14 derece seviyelerinde ölçülecek.

Çarşamba sabah saatlerinde sıcaklığı 8 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde yağış geçişleri yüzünü göstermeye devam ederken çok bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek termometreler 15 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Perşembe sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde yağış geçişleri yer yer etkili olurken çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek sıcaklık 16 derece olarak ölçülüyor.

Cuma sabah saatlerinde termometreler 10 derece olarak ölçülürken gün içerisinde çok bulutlu gökyüzü ve sağanak yağış geçişleriyle birlikte termometreler 12 derece seviyelerinde ölçülecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de hava sıcaklığı gün içinde 13 derece seviyelerinde olacak.