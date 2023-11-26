Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Zaim Akınoğlu'nun liderliğinde gerçekleştirdiği şafak operasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda helikopter ve dron destekli olarak gerçekleştirilen operasyonda 122 kişi gözaltına alındı. Sabit Zaim Akınoğlu'nun bizzat yönettiği bu operasyona toplam bin polis katılırken, 98 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında, 150 ara yakalamada 200 kişi uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem gördü. Ayrıca, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 64 şüpheli de gözaltına alındı. Ara yakalamalarda ve ikamet aramalarında, 10 kilo 202 gram metamfetamin, 2 kilo 767 gram sentetik Kannabinoid, 709 gram esrar, 12 adet sentetik Ecza Tablet, 6 adet Ecstasy ele geçirildi. Operasyon sonucunda ayrıca 6 adet tabanca, 3 adet tüfek, 70 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 104 bin 500 lira nakit para da ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 122 kişiden 98'i tutuklanırken, bir kişi ev hapsi cezasına çarptırıldı. Ayrıca, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.