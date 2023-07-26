Bursa, kocaman bir tarih kitabı gibi! İçinde zengin kültürel miras, doğal güzellikler ve tarihi dokusuyla rengarenk bir dünya barındırıyor. Anadolu'nun başlangıç noktası olan bu müthiş şehir, sanki büyülü bir portal gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Hadi keşfe çıkalım, bu gizemli hazineyi bulalım!

Buraya ayak bastığında, zaman yolculuğuna çıkıyormuş gibi hissedersin. Şehrin sokaklarında dolaşırken, tarihin derin izlerini takip etmekten kendini alamazsın. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi burada atmış, şimdi ise bizler bu kalp çarpıntısını hala hissediyoruz!

Bursa, sanatın, edebiyatın ve şiirin doğal bir ilham kaynağıdır. Şairler, yazarlar ve gezginler burada ilham bulmuş ve bu muhteşem şehri dizelere, romanlara sığdırmaya çalışmışlar. Bursa'nın büyüsünü kelimelere dökmek çok güzel!

Sizler için derledik..

-Bir yanım, yeşil bir yanım Bursa

-Bursa’nın kokusunda tarih, dokusunda aşk var

-Uludağ’ın eteklerinde nazlı bir gelin gibisin Bursa’m

-Yeşil elbisenin en çok yakıştığı şehrin adıdır Bursa.

-Bana Bursa’yı sevmek için bir neden söyle? Dedi. Nedeni mi olur? Bir yanım deniz, diğer yanım dağ, bir yarın tarih, diğer yarım sen.

-Babayı dönmeden Bursa’ya gelmiş sayılmazsın

-Cantığı, iskenderi, İnegöl köftesini henüz tatmamış birinden Bursa’yı anlamasını bekleyemezsin

-Tophanesinden kuş başı seyredilen şehrin adıdır Bursa. Seyrine doyumsuz kaç şehir var bir düşünsene

-Yeşille beyaza boyanmak, Bursa’ya ait olmaktır.

-Sen ne özel bir şehirsin, bir yanın dağ, diğer yanın deniz.

-Başına bir kuş konsa, aşıklar yıldızlar tepesinde buluşsa, kayığında rast gele diyen balıkçı söylese aşk şarkısını ve sen yüreğime nakış nakış işlesen Bursa’nın anlamlı kalp atışlarını..

-Bursa insanı ya şair yapar, ya da şiir

-Bursa’da türbe türbe dolaşmak gönülden gönüle dolaşmak gibidir.

-Osmanlı’nın kurucu başkenti Bursa gibi ol, Gönlümün Bursa’sı ol.

-Bursa bir heves değil, nefestir

-Spordan sanata, tarımdan sanayiye, turizmden gönüle girilen yerin adıdır Bursa..

-Gönlümün sultanı olmak istiyorsan Bursa’nın sultanı gibi ol. Osmangazi, Orhangazi, Birinci Murat Hüdavendigar, Yıldırım Beytazıt, Çelebi Mehmet, 2. Murat gibi ol. Sende benim şehrim, fethet.

-Bursa Gülerse , Türkiye güler.

-Asil insan mı arıyorsun? Asil atlar bile Bursa’da yetişiyor güzelim..

-Taşına toprağına , dağına denizine aşık olduğum Bursa

-Sokakları buram buram tarih tarih kokuyorsa orası muhtemelen Bursa’dır

-Evliyaların Bursa’yı koruduğu gibi koru beni, İliklerime kadar güvende hissedeyim bende..

Unutma, Bursa'nın büyüsüne kapıldığında, "Buraya aşık olan, bir daha ayrılmak istemez!" demişler boşuna değil!