İznik’te iki gün önce başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. İlçenin yüksek kesimlerindeki Candarlı, Elmalı ve Hacıosman mahallelerinde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu, bu durum ise ilçedeki halkı karın keyfini çıkarmak için yüksek kesimlere yönlendirdi. Karda koşan ve oynayan çocuklar, kızakla kayarak karın tadını çıkarırken, işletme sahibi Murat Turan, "Kar yağışı başladığı andan itibaren müşteri ve tatilci oranımız çok arttı. Şu anda iki hafta karlı görünüyor, bütün evlerimiz dolu durumda" dedi.

Kaynak: İHA