Bursa merkezli, üç farklı ilde gerçekleştirilen büyük çaplı bir devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, polis ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, devre mülk sahiplerini hedef alan bu şüpheli grubun, yabancılara yüksek fiyatlarla devre mülk satışı vaat ederek, "tanıtım ücreti" adı altında ödemeler almış ve ardından telefonlarındaki mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla kredi çekip bu paraları kendi hesaplarına aktardıklarını tespit etti.

Polis, bu operasyonu Bursa, Sakarya ve Düzce illerinde yürüterek, tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği otelde 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Ayrıca yapılan aramalarda şifreli yazışmaların olduğu dijital materyaller de ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından 5 kişi tutuklandı.

Polis, şimdiye kadar 16 kişinin bu dolandırıcılık olayına maruz kaldığını tespit etti. Ancak mağdur sayısının artabileceğini değerlendiriyor.