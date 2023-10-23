1 Kasım'dan itibaren emlak satışlarında önemli bir değişiklik gerçekleşiyor. Emlak sektöründe fiyat istikrarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen bu adım, sahte ilanlarla mücadele etmeyi hedefliyor. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, sahte ilanların önüne geçmek için kullanılacak. Bu sistem, emlak satışı yapmak isteyen mülk sahiplerinin kimlik doğrulamasını e-Devlet üzerinden yapmalarını gerektirecek.

Yeni uygulama ile kimlik doğrulaması, e-Devlet sistemi aracılığıyla gerçekleştirilecek. İlan veren kişilerin taşınmazın gerçek sahibi olup olmadığı bu sistem sayesinde kontrol edilecek. Aynı zamanda, ilan veren kişinin yakını olarak girenlerin de e-Devlet üzerinden doğrulaması yapılacak. Sahte ilanlar, bu kimlik doğrulama sistemi sayesinde engellenebilecek. Bu düzenleme ile emlak satışlarında kimlik doğrulama dönemi 1 Kasım'da başlamış olacak.

Emlak sektörü temsilcileri, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin nasıl uygulanacağı ve neler getireceği hakkında bilgi veriyor. Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), taşınmazların satışı için ilan veren kişilerin kimlik doğrulamasını yapabilmeleri için bir portal görevi görecek. Bu portal aracılığıyla e-Devlet üzerinden kimlik, unvan ve şirket yetkilisi doğrulaması gerçekleştirilecek. EİDS portalının yazılımı kısa sürede tamamlanacak ve 1 Kasım itibariyle ilan girişlerinde kimlik doğrulaması zorunlu hale gelecek" diyor.

Özelmacıklı, düzenlemenin iki aşamalı bir süreç olduğunu da açıklıyor. İlk aşamada, ilanlar yayımlanmadan önce kimlik doğrulaması yapılacak. İkinci aşamada ise yetki doğrulaması süreci başlayacak. Bu aşamada, ilan veren kişinin ilana konu taşınmazın sahibi olup olmadığı veya yetkilendirilip yetkilendirilmediği kontrol edilecek. Bunu sağlamak için ilan platformlarının kendi yazılım geliştirme ve test süreçlerini tamamlamaları gerekecek. Bu düzenleme sayesinde emlak sektöründe fiyat istikrarı sağlanması ve sahte ilanlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.