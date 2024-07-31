BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada,

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Kestel İlçesi Narlıdere Mahallesi, Dudaklı Mahallesi, Serme Mahallesi, Barakfakih Mahallesi ve Barakfakih Sanayi Bölgesinde, Gürsu İlçesi Karahıdır Mahallesi, İğdir Mahallesi, İğdir Mesire Alanı ve civarında 01 Ağustos 2024 (YARIN) tarihinde 00:10- 23:50 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." ifadelerine yer verildi.