Bursa’da 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.



Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. 4 katlı binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Alevlerden dolayı aşağı inemeyen 3 kişi mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, binada oturan 7 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.



Polis, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.