Bursa'da yaşanan olay, Osmangazi ilçesinin Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yaşındaki Trabzonspor formasını giyen Yusuf Emir B. ve bir arkadaşı sokakta otururken, bisikletle geçen V.İ'nin saldırısına maruz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, V.İ'nin önce hakaretlerde bulunduğu, ardından biber gazıyla saldırı gerçekleştirdiği görülüyor. Saldırı sonucunda acı içinde kalan Yusuf Emir B., nefes almaya çalışırken, V.İ. ise olay yerinden bisikletiyle kaçtı.

Çocuğun fenalaşması üzerine hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. 9 yaşındaki Yusuf Emir B. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırgan V.İ. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından V.İ. adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli V.İ, 6 farklı olayla ilgili ayrı ayrı tutuklama kararı alındı ve cezaevine gönderilmek üzere tutuklandı.