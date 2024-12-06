

Yangın, gece saatlerinde Keles ilçesine bağlı Durak Köyünde bulunan ahşap bir evde çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden bölgedeki vatandaşlar hemen 112 ekiplerine bilgi verirken, evde mahsur kalan Naziye B. İle eşi Nuri B., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Keles'ten 2 , Orhaneli ve Harmancık'tan birer itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler başka binalara sıçramadan söndürüldü. Alevler teslim olduğu ahşap ev ise küle döndü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.