Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda, Çevik Kuvvet, KOM, Narkotik, Güvenlik, TEM, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 748 şahsın UYAP sorgulaması titizlikle gerçekleştirildi. Yapılan bu sorgulamada, uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız silah, fişek, muşta gibi suç unsurlarını taşıyan 12 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 6 adet ruhsatsız silah, 40 adet fişek, bir adet muşta, bir adet hassas terazi, 4,89 gram metamfetamin, 10,83 gram esrar ve 2,7 gram bonzai ele geçirildi. Bu önemli operasyon kapsamında ayrıca 240 araç titizlikle kontrol edilirken, 12 araç sürücüsüne toplamda 18 bin 841 TL idari para cezası uygulandı.