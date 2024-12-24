

Olay, sabah saatlerinde Mudanya ilçesinin sahilinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İmralı Adası'na ulaşım sağlayan askeri iskeleye yakın bir noktada, balık tutmak için olta atan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Gözden kaybolan adamın bulunması için yapılan ihbar üzerine, Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi dalgıçları, Mudanya'daki iki iskele arasında karadan ve denizden arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA