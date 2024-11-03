Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, inşaat molozu taşıyan kamyonlar dönüş yolunda hızlarını artırdı. Dikkatsizlikleri nedeniyle farklı yollardan yan yana giden kamyonlardan biri, diğer yola geçmeye çalışınca kaza meydana geldi.

Kamyonun yola çıkmasıyla diğer kamyonla çarpışması bir oldu. Kamyonların çarpışmasıyla ortalık doza dumana karıştı. Kamyonların ters yönünden gelen otomobilin ise, saniyelerle kazaya karışmaktan kurtulması dikkatlerden kaçmadı.



Yaşanan kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.