Bursa'nın Gemlik ilçesinde son dönemde yaşanan bir olay, ormanlık alanlardan kent merkezine doğru ilerleyen domuz sürülerinin şehir içinde yiyecek arayışlarına girmesiyle gündeme geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ve özellikle çocuklar, bu beklenmedik durum nedeniyle büyük bir endişe içerisindeler.

Belde Sitesi çevresinde sıklıkla karşılaşılan domuzlar, sürü halinde apartmanların çevresine kadar gelerek yerleşim alanlarına yaklaşıyorlar. Domuzlar, site kapılarından içeri sızarak evsel atıkları tüketiyorlar ve ardından bölgeden ayrılıyorlar. Her gece, site sakinleri bu hayvanların varlığını balkonlarından gözlemliyor ve bazıları, domuzları evlerden uzaklaştırmak amacıyla gürültü yapmayı deniyorlar.

Bu durum karşısında site sakinleri, yerel yetkililerden çözüm bekliyorlar. Domuzların ve yavrularının çocuklara ve yetişkinlere zarar verme ihtimalinden endişe ediyorlar.