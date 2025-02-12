Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulduğundan bu yana Gürsu’da geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda ses getiren kampanyalar yapıldı. Sadece iki sene içerisinde 500 kilogramdan fazla geri dönüştürülebilir atık toplandı. Geri Dönüşüm Evde Başlar kampanyasına Gürsu’da katılan hane sayısında 1464’e ulaştı. Kampanya ile harekete katılım sağlayan hane sayısında 37 katlık bir artış sağlanmış oldu.



Vatandaşların kampanyaya katılımlarının kolaylaşması için webtabanlı bir uygulama başlatan Gürsu Belediyesi mahallelerde atık toplama aracı ile topladığı atıkları ve vatandaşları tespit ediyor. İlçe halkına sıfır atık bilincini kazandırma amacı ile teşvik edici hediyeler belirlenerek toplanılan puanlara göre, hediyeler sahiplerine ulaştırılıyor.



"2 bin 800 ağaç kesilmekten kurtarıldı"

Kampanyanın aynı zamanda gönüllülerinden birisi olan ve kendi evinde de atık toplayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Bu kampanyalar sayesinde 105 ton ham madde tasarrufu sağladık. 1.452.621 KWH enerji tasarrufu elde ettik. Bu yaklaşık 6.316 ailenin 1 aylık enerji tasarrufu anlamına geliyor. 40 bin 362 kilogram sera gazı salınımını engelledik. 2 bin 871 adet ağacı kesmekten kurtardık. Topladığımız atık piller sayesinde ise 119 dönüm toprağın kirletilmemesini sağladık. Bu da yaklaşık 17 futbol sahası eder. Rakamlar aslında küçük çabaların ne kadar büyük kazançlar sağladığını ortaya koyuyor. Ben tüm ilçe halkımıza teşekkür ediyor ve kampanyaya desteklerinin devamını diliyorum" diye konuştu.