Şahsı dron ile takip eden sivil jandarma timleri bahçeden kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin dron ile takibi ve yakalanma anı kamerayla görüntülendi.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İznik İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin yürüttüğü operasyon neticesinde hakkında 17 farklı UYAP yakalama kaydı bulunan ve "7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası" ile aranan H.M.A. (26), baskın esnasında kaçmak isteyince ekipler, o şüpheliyi çembere aldı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, gözaltındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. H.M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Operasyon anları da dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA