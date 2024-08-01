Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.  tarafından yapılan açıklamaya göre  Bursa'da yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektriklerin kesileceği belirtildi.

İşte kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler: 

1-466

2-338

3-280

4-228

5-255

6-183

7-176

8-183

9-39

10-16

11W

12W

13W

14W

15W

16W

17W

18W

19W

20W

21W

22W

23W

24W

25W

26W

27Q

29Q

30Q

31Q

32Q

33Q

34Q

35Q

36Q

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ