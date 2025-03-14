Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmangazi ilçesi Ulu Mahallede yer alan dolmuş minibüs noktasında bir işletmeci sürekli vatandaşların araçlarını park etmesinden şikayet edince işyerinin önünü otoparka çevirdi.



Çay işletmeciliği yapan işletmeci tarafından paralı hale getirilen yer için saatlik otopark ücreti 450 TL olarak belirlendi.



Bursa'nın en pahalı otoparkı olma unvanını alan bölgeye aracıyla gelen vatandaşlar, fiyatları görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Edinilen bilgiye göre uygulamanın, bölgedeki esnafların kendilerine otopark alanı bulamamasından dolayı faaliyete sokulduğu öğrenildi.

Bölgedeki yoğun özel araç parkı nedeniyle dolmuşların hareket alanı kısıtlanıyordu ancak 450 TL'lik otopark uygulamasından sonra alan boş bırakılmaya başlandı.