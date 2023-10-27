Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda, İlhan Göçük (29) isimli şahıs, evinin önünde yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olarak B.Ö. (17) isimli genç, polis tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde, B.Ö., İlhan Göçük ile aralarında geçen yıl yaşanan bir tartışma nedeniyle husumet bulunduğunu açıkladı.

Olay, dün saat 16.00 sularında Yıldırım ilçesinin Beyazıt Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta meydana geldi. İlhan Göçük, evinin önüne yaklaşan bir otomobilden gelen silahlı saldırı sonucunda sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, polis ekipleri ve sağlık personeli olay yerine yönlendirildi. Yaralı Göçük, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı ve şu an için sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede altı adet boş kovan buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın hemen ardından kaçan B.Ö.'yü tespit edip gözaltına aldılar. Gözaltına alınan genç, ilk ifadesinde İlhan Göçük ile geçtiğimiz yıl aralarında çıkan bir tartışma sonucu aralarında husumet oluştuğunu açıkladı.

Şu an için soruşturma devam ediyor ve detaylar netleşmeye devam edecek.