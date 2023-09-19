Bursa'da, Gaziler Günü'nün 102. yılı coşkuyla kutlandı. Mihraplı şehitlik alanında gerçekleştirilen törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birçok protokol üyesi ve çok sayıda gazi katıldı.

Tören, Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle başladı. Sivil toplum kuruluşlarının çelenk sunumlarıyla birlikte başlayan program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam etti.

Bursa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adem Erdem, törende yaptığı konuşmada, "19 Eylül Gaziler Günü, ülkesi için fedakarlıkta bulunmuş gazilerimizin anıldığı özel bir gündür. Kurtuluş Savaşı'ndan Kore ve Kıbrıs'a, terör örgütleriyle mücadeleden 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine kadar, vatanımızın bütünlüğünü korumak için kahramanca savaşmış olan tüm gazilerimizin onur günüdür" ifadelerini kullandı.

Tören, sunulan ikramların ardından sona erdi.