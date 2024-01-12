Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Bursa'da bu hafta sonu 9 ilçenin birçok mahallesinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı kesinti yapılacak.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Bursa'da bu hafta sonu Gürsü, Gemlik, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım olmak üzere 9 ilçede bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı kesinti yapılacak. Kesinti ne zaman olacak ve ne kadar sürecek? İşte detaylar…

İşte kesinti yaşanacak o ilçe, mahalle ve sokaklar;

Kaynak: HABER MERKEZİ- ÖZNUR DEDE