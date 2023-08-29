Bursa Gemlik Serbest Bölge otoyol girişi yakınlarında gerçekleşen bir trafik kazası, trajik bir olayın fitilini ateşledi. Otoyol köprüsü altında meydana gelen zincirleme trafik kazasına müdahale etmek üzere harekete geçen trafik polisleri, Doğan G. ve Ferdi A., bir otomobilin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandılar.

Bursa Gemlik Serbest Bölge otoyol girişi yakınlarında meydana gelen trafik kazasına, müdahale amacıyla olay yerine gelen polis memurlarına bir araç çarptı. Bu olay sonucunda, trafik kazası nedeniyle 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan polisler hemen ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Bu süre zarfında, kapanan yolun trafiği alternatif bir güzergahtan kontrollü bir şekilde yönlendirildi. Kaza anında polislere çarpan otomobil sürücüsü olan Ali A.'nın ise alkollü olduğu ve alkol oranının 89 promil olduğu tespit edildi.

Polis memurlarının hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumlarının şu an için iyi olduğu belirtildi.